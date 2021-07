Inter e Roma cambiano look: ecco le nuove maglie 2021/20

Presentate le nuove maglie di Inter e Roma. La casacca dei milanesi è completamente diversa: via le strisce nere e azzurre ma compare lo scudetto. La maglietta della Roma, invece, presenta i classici colori giallo e rosso ed è stata progettata per assicurare ai calciatori performance elevate.

Le nuove maglie di Inter e Roma

Inter e Roma cambiano look per la nuova stagione. Sono state presentate le nuove maglie 2021/22 delle due squadre. Se quella dell’Inter rinnova il suo stile ispirandosi al biscione, la divisa home della Roma punta sulla tecnologia ed è impreziosita da eleganti dettagli.

La nuova divisa dell’Inter

In casa Inter hanno il cambiamento è evidente. Una nuova maglia originale ma che riprende lo storico simbolo del biscione. La nuova divisa, infatti, presenta un trama a pelle di serpente, ovviamente il colore è il nero- azzurro. Altra importante novità è la presenza dello scudetto cucito sul petto. Nuovo anche lo sponsor, sul retro comparirà il logo della Lenovo.

La nuova divisa della Roma

La Roma per la nuova maglia si affida a New Balance. La maglietta è interamente rossa con i bordi delle manche gialle. Sulla parte frontale compaiono pin-stripe tono su tono. Oltre allo stile si guarda anche alle prestazioni. La nuova divisa, infatti, è stata sviluppata con la tecnologia NB dry che aiuta i giocatori a rimanere freschi e asciutti per tutta la durata della partita. Lorenzo Pellegrini ha commentato la nuova maglia dicendo: “É sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo“.