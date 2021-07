Inter, la stagione nerazzurra inizia il 17 luglio: prima amichevole

Riparte l’Inter, la stagione nerazzurra inizia il 17 luglio, giorno in cui si terrà anche la prima amichevole.

Inter, la stagione nerazzurra inizia il 17 luglio

Tutto pronto ad Appiano Gentile, la società nerazzurra ha fissato il calendario della squadra e tutte le tappe che bisognerà seguire prima di iniziare la stagione 2021/2022. Simone Inzaghi è pronto a prendere le redini della sua nuova formazione. Anche questa stagione, per l’Inter, comincerà con il Lugano. Il club nerazzurro ha ufficializzato con una nota che la squadra di Simone Inzaghi, che ieri ha cominciato il lavoro precampionato.

I Campioni d’Italia in corso sosterranno la prima amichevole stagionale sabato 17 luglio, allo Stadio Cornaredo, contro gli svizzeri del Lugano nell’ambito della “Lugano Region Cup“. All’evento possono partecipare anche i tifosi, infatti sui canali ufficiali dell’FC Lugano è possibile acquistare da subito i biglietti per assistere al match di sabato prossimo.

L’accesso allo Stadio Cornaredo sarà consentito esclusivamente agli aventi possesso del Certificato Covid svizzero e del Green Pass Europeo. Non sarà possibile prendere parte all’evento senza questi certificati.

I tifosi dovranno presentarsi allo Stadio muniti di documenti e certificazioni o codice QR che presenteranno al personale presente in area. Gli addetti ai lavori consentiranno ai tifosi di accedere all’interno dello Stadio per prendere posto e seguire la partita.