Juventus-Sassuolo dato il via alle trattative per Locatelli: news e calciomercato

In questa fase del calciomercato la Juventus si sta distinguendo per i suoi acquisti. Tra le trattative già concluse infatti troviamo: Lu.Pellegrini (d,Genoa) De Sciglio(d,Lione f.p) Perin(d,Genoa f.p) Rugani(d,Cagliari) Pjaca(a,Genoa) Nicolussi Caviglia (c,Parma f.p).

Molti sono gli acquisti ma altrettanto esaustive sono le perdite.

Dopo una lunga carriera come portiere alla Juventus il bianconero Gigi Buffon dichiara che ormai per lui il futuro è delineato, per lui si conclude in maniera definitiva una lunghissima e bellissima esperienza con la Juve. Lui stesso ha affermato di aver dato tutto ai bianconeri tanto da ribadire lo stesso concetto anche sul suo profilo instagram.



Trattative Juventus-Sassuolo per Locatelli:

In questi giorni si parla soprattutto delle trattative di Juventus-Sassuolo che vedono come protagonista il centrocampista del Sassuolo, Locatelli nell’ultima stagione conta 34 presenze con 4 goal e 3 assist. Le trattative per Manuel Locatelli infatti è ufficialmente partita,infatti, nella giornata di mercoledì scorso si è svolto l’incontro tra Sassuolo e i bianconeri per parlare del centrocampista classe 1998.Le risposte sono state abbastanza positive tanto da fissare un’altro incontro per questa settimana per parlare delle cifre di trasferimento e di contropartite tecniche.

Locatelli come sappiamo è reduce dall’avventura con la nazionale di Mancini a Euro 2020, con questo possiamo semplicemente dire che per il centrocampista sarebbe un vero traguardo concludere la trattativa con la Juventus.