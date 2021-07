Lazio, addio a Parolo: la lettera ai tifosi

A tutto c’è un inizio e a tutto c’è una fine: Marco Parolo lascia la Lazio dopo 7 anni di onorata carriera. Il centrocampista sui profili social ha ringraziato il popolo biancoceleste.

Parolo dopo 7 anni lascia i biancocelesti

Si chiude un enorme capitolo nella storia della Lazio. Dopo l’addio di Senad Lulic, anche Marco Parolo lascia il club biancoazzurro. Due senatori biancocelesti, senza il rinnovo contrattuale, salutano così, nel silenzio assordante di un’estate che porta aria di rivoluzione. Di rinnovo non se ne è mai parlato e il suo contratto è scaduto il 30 giugno. Parolo è arrivato nella squadra di Lotito nel 2014 dove ha collezionato ben 265 partite, con 39 reti e 19 assist. Questi numeri hanno contribuito alla vittoria della squadra biancoceleste di 2 Supercoppe italiane (2017 e 2019) e l’importantissima Coppa Italia contro l’Atalanta (2019). Maglia sempre sudata, ogni ruolo di centrocampo ricoperto quando serviva e non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato in campo per la causa biancoceleste.

Le parole di Parolo e futuro

Le parole sui social di Marco Parolo sono state: “La mia gratitudine va al mondo biancoceleste. Tifosi laziali, gente di passioni, grazie ai mister, allo staff medico e ai meravigliosi compagni di spogliatoio” gente di passione, mi avete fatto innamorare della maglia, spronando, esatando, e criticando, e qualche volta anche insultando ma sempre nel rispetto. Mi avete spinto a dare tutto me stesso” In tre parole “Ti ringrazio Lazio”. Marco è pronto a intraprendere la carriera di allenatore in qualche settore giovanile. Ha una scuola calcio a Gallarate, e adora insegnare. Il futuro sembra procedere nella direzione giusta.