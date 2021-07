Milan, l’addio di Donnarumma “Non vi dimenticherò mai”

Il portiere, grande protagonista della nazionale campione d’Europa e futuro giocatore del Psg, affida a un post su Instagram le sue ultime parole: ” È arrivato il momento di salutarci”

Aveva preannunciato che avrebbe parlato dopo aver festeggiato gli Europei e così ha fatto. “Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo” così inizia il post di addio al Milan scritto da Donnarumma e pubblicato su Instragram. Queste le parole: “Sono arrivato al Milan che ero poco più che bambino. Per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, e ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che è stata una grande famiglia, ho vissuto anni che non dimenticherò mai“. Chiusura dedicata ai ringraziamenti: “Tutti i rossoneri che ho incontrato dal primo all’ultimo giorno resteranno per sempre nel mio cuore come una parte importante, anzi fondamentale, del percorso di vita che mi ha reso quello che sono. Auguro al Milan tutti i successi possibili, e lo faccio con tutto il cuore, un sentimento che la distanza non può cancellare. La scelta di cambiare dopo tanti anni è dovuto a vari fattori: la voglia di migliorarsi, di crescere e di completarsi.

Carriera nel Milan e titoli personali

Gigio Donnarumma ha esordito precocemente nel Milan a 16 anni e 8 mesi, affermandosi immediatamente come titolare. Con il Milan vince la Supercoppa Italiana nel 2016. È stato votato dalla Lega di serie A miglior portiere della stagione 2020/21, ha collezionato oltre 200 persone con la maglia rossonera. Con la nazionale invece è stato nominato miglior giocatore del campionato d’Europa 2020 oltre a essere inserito nell’All-Star Team della medesima edizione.