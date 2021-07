Premier sotto shock: arrestato un giocatore per pedofilia

Una notizia che scuote la Premier League. Come riportato da Sky Sport, un giocatore del campionato inglese è stato arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori.

Il comunicato dell’Everton: i dettagli

Una bruttissima notizia scuote il più bel campionato del mondo attuale: la Premier League. Il mondo del calcio e non, è sotto shock: come riportato da Sky Sport e secondo tutti i media d’oltremanica, venerdi sera un famosissimo giocatore della massima serie inglese , sarebbe stato arrestato nella contea della Grande Manchester con l’accusa di pedofilia. Sconosciuta l’identità del giocatore che è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Massima cautela e scarni al momento: l’accusato avrebbe 31 anni, sarebbe sposato, sarebbe un giocatore internazionale che difende i colori della propria nazione. Il suo club avrebbe ammesso di averlo sospeso dagli allenamenti. La polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione e, citando fonti interne alla Greater Manchester Police. Secondo il quotidiano The Sun, avrebbe sequestrato molti oggetti, oltreché a ipotizzare reati molto gravi. Queste le parole dell’Everton: “La società – si legge – può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Sono attesi sviluppi.