Primera División argentina: completata la prima giornata

Trentacinque reti nella prima giornata della Primera División argentina che nelle tredici gare disputate fa registrare quattro vittorie interne, tre esterne e sei pareggi. Tra i successi spicca inevitabilmente quello ottenuto dal Colón in trasferta sul River Plate per 2-1 a dispetto di un’inferiorità numerica protrattasi per 76 minuti. I vincitori della Copa de la Liga Profesional, si portano in vantaggio al Monumental dopo soli tre minuti con Aliendro pronto a controllare a centro area un traversone dalla destra di Mura e trafiggere Armani con una precisa battuta di destro.

I rossoneri si ritrovano però in dieci al 14’ per l’espulsione diretta di Piovi per un fallo commesso su Carrascal lanciato a rete. “Los Sabaleros” non si scompongono e al 33’ raddoppiano con Góez: il giovane centrocampista colombiano va a segno al termine di una brillante combinazione con Farias. Il River Plate, poco efficace in fase realizzativa, riesce solo ad accorciare le distanze in piena fase di recupero con un’incornata sotto porta di Suárez su sponda effettuata sempre per via aerea da Pinola. Per la compagine di Marcelo Gallardo, attesa domani notte dalla visita ai connazionali dell’Argentinos Juniors in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, si tratta del quarto ko in undici gare giocate sul nuovo manto erboso ibrido.

Vélez Sarsfield e Racing Club de Avellaneda, avendo probabilmente la testa maggiormente rivolta ai rispettivi impegni contro gli ecuadoriani del Barcelona de Guayaquil in trasferta ed i brasiliani del San Paolo in casa nella più importante manifestazione calcistica continentale per club del Sudamerica, deludono le aspettative della vigilia chiudendo sullo 0-0 un confronto accesosi soltanto nel finale per merito dei padroni di casa pericolosi in un paio di circostanze.

Nella gara d’apertura del torneo il Boca Juniors, avanti a Santa Fe per 71 minuti grazie al diagonale mancino di Obando (10’), si vede agguantare sull’1-1 dall’Unión a segno di testa a centro area con Márquez su cross di Machuca dalla destra. Pari dei locali probabilmente agevolato dall’atteggiamento attendista palesato nella ripresa dagli “Xeneises” che stanotte si giocheranno al Mineirão contro i brasiliani dell’Atlético Mineiro l’accesso ai quarti di finale della Copa Libertadores. Senza vincitori anche la sfida di Avellaneda: l’Argentinos Juniors, affidandosi soprattutto agli interventi tra i pali di Lucas Chaves (unico titolare presente), riesce a condurre in porto lo 0-0 contro l’Independiente.

Negli altri incontri del turno inaugurale si registrano le affermazioni interne del Newell’s Old Boys sul Talleres de Córdoba (3-2 risalendo nella ripresa dallo 0-2), del Lanús sull’Atlético Tucumán (4-2 con doppietta di Sand nel giorno del suo 41esimo compleanno), dell’Huracán sul Defensa y Justicia (2-1) e del Godoy Cruz sul Rosario Central (2-1), i successi esterni dell’Estudiantes de La Plata sul neopromosso Sarmiento de Junín (3-0) e del Patronato sull’Aldosivi (2-0) ed i pareggi tra l’Arsenal de Sarandí ed il San Lorenzo de Almagro (1-1), tra il Central Córdoba ed il Banfield (1-1) e tra il Gimnasia y Esgrima La Plata ed il Platense tornato dopo 22 anni nella massima serie (2-2).

Primera División argentina: i risultati della prima giornata

Unión de Santa Fe vs Boca Juniors 1-1

Sarmiento de Junín vs Estudiantes de La Plata 0-3

Aldosivi vs Patronato 0-2

Newell’s Old Boys vs Talleres de Córdoba 3-2

Lanús vs Atlético Tucumán 4-2

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Platense 2-2

Vélez Sarsfield vs Racing Club de Avellaneda 0-0

Huracán vs Defensa y Justicia 2-1

Arsenal de Sarandí vs San Lorenzo de Almagro 1-1

River Plate vs Colón 1-2

Independiente vs Argentinos Juniors 0-0

Central Córdoba (SdE) vs Banfield 1-1

Godoy Cruz vs Rosario Central 2-1

Primera División argentina: la classifica dopo la prima giornata

01. Estudiantes de La Plata 3

02. Lanús 3

03. Patronato 3

04. Newell’s Old Boys 3

05. Colón 3

06. Godoy Cruz 3

07. Huracán 3

08. Gimnasia y Esgrima La Plata 1

09. Platense 1

10. Arsenal de Sarandí 1

11. Banfield 1

12. Boca Juniors 1

13. Central Córdoba (SdE) 1

14. San Lorenzo de Almagro 1

15. Unión de Santa Fe 1

16. Argentinos Juniors 1

17. Independiente 1

18. Racing Club de Avellaneda 1

19. Vélez Sarsfield 1

20. Talleres de Córdoba 0

21. Defensa y Justicia 0

22. River Plate 0

23. Rosario Central 0

24. Atlético Tucumán 0

25. Aldosivi 0

26. Sarmiento de Junín 0