Serie A femminile: colpo Rinaldi per il Pomigliano, Sara Tui al Napoli, Holt per la Morace

Si infiamma sempre di più il calciomercato in serie A femminile, con altri colpi importanti che sono stati registrati nell’ultimo weekend.

Il Milan ha blindato fino al 2023 la calciatrice Arnadottir, che è rientrata a Milano dopo il prestito al Napoli, il club partenopeo che dal suo canto ha ingaggiato la giovane Imprezzabile (20), centrocampista reduce da una buona annata con la Florentia.

Restando in casa Napoli, ufficiale anche l’arrivo della esterna mancina Capitanelli, nella scorsa stagione in forza al Pink Bari, formazione dove ha totalizzato 19 presenze ed un goal.

Insieme a lei, approda in maglia azzurra la centrocampista spagnola Sara Tui (32), che vanta ampia esperienza nella Liga con le maglie di Tenerife e Madrid CFF.

Il Napoli ha anche ingaggiato la canadese Chiavaro (25), che ricoprirà il ruolo di secondo portiere, e che è reduce dall’esperienza nel campionato di Israele.

Spostandoci nel centro Italia, colpo dall’estero per la Lazio di Carolina Morace, che si assicura la centrocampista Holt, calciatrice scandinava classe 1999, proveniente dal Vaxjo, club del campionato svedese.

Dulcis in fundo, un autentico colpaccio per la neopromossa Pomigliano, che ha raggiunto l’accordo con la centravanti Salvatori Rinaldi, reduce dall’esperienza nel Milan di Ganz, e che cercava una squadra che le garantisse maggiore spazio rispetto a quello avuto in maglia rossonera.