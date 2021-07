Vicenza-Cagliari, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio Romeo Menti si disputerà l’amichevole tra Vicenza-Cagliari con le due squadre che si stanno preparando per l’inizio dei rispetti campionato, serie cadetta per i veneti e Serie A per i sardi.

I padroni di casa del tecnico Mimmo Di Carlo, stanno svolgendo il ritiro nella vicina Asiago e questo odierno, sarà il primo test estivo, mentre gli ospiti di mister Leonardo Semplici si stanno allenando in Trentino (Pejo) dopo aver debuttato in amichevole sabato scorso contro gli svincolati del Real Vicenza, vincendo per 16-1, con poker di Simeone.

Sono 24 i precedenti in terra veneta con i berici in vantaggio per 11-6 e sette pareggi; l’ultima sfida risale alla stagione di Serie B 2015-16 quando gli isolani si imposero per 2-0 grazie alle reti Cinelli al 68′ e Melchiorri al 90′.

Ricordiamo che la vendita dei biglietti sarà riservata solamente ai tifosi locali con un accesso limitato a mille persone e i settori aperti al pubblico, saranno la tribuna centrale e la Curva Sud.

Dove vedere Vicenza-Cagliari in tv e streaming

Il match amichevole tra Vicenza-Cagliari non sarà visibile su nessun canale italiano, ma dovrebbe essere trasmessa probabilmente sui canali social della società sarda, come avvenuto per il primo test disputato a Pejo.

Se non ci dovesse essere la diretta, per chi fosse interessato a seguire la gara via internet, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due squadre.

Cagliari-Real Vicenza 16-1, amichevole 17 luglio: gli highlights