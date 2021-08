Amichevole, dove vedere Napoli-Pescara: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 14 agosto, alle ore 17.30, allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà il Pescara di Gaetano Auteri, il match è valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Pescara in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Ultima amichevole per i partenopei prima dell’inizio del campionato di domenica 22 agosto alle ore 20.45 al “Maradona” contro la neopromossa Venezia. Durante questo precampionato gli “azzurri” hanno sempre vinto contro Bassa Anaunia (12-0), la Pro Vercelli (1-0) e il Bayern Monaco (0-3) nell’Audi Cup, Wisla Cravocia (1-2) ed Ascoli (2-1). Il match contro gli abruzzesi fino all’ultimo era a rischio svolgimento per motivi di ordine pubblico ma poi la Questura di Pescara ha dato il consenso allo svolgimento del match. Il Pescara tornerà in campo dopo che le amichevoli contro il Penne e il Pineto sono state annullate. Pescara che nella prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Serie C dopo la retrocessione della passata stagione.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS NAPOLI-ASCOLI

Dove vedere Napoli-Pescara, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Napoli-Pescara, calcio d’inizio alle ore 17.30, verrà trasmesso in diretta e in streaming sul Canale 8, visibile in Campania sul canale numero 13 del digitale terrestre e in live streaming nel suo sito ufficiale.