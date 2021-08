Amichevole, dove vedere West Ham-Atalanta: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 7 agosto, alle ore 16, all’ “Olympic Stadium” di Londra, amichevole internazionale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che sarà ospite del West Ham di David Moyes. Prima di scoprire dove vedere West Ham-Atalanta ecco un focus su questo match amichevole.

Quarto test amichevole per la “Dea” che finora ha battuto i dilettanti dell’AlbinoGandino (13-0), poi ha pareggiato contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina (1-1) e battuto il Pordenone (2-1). Dopo l’amichevole contro i londinesi, l’Atalanta affronterà un ulteriore match amichevole sabato 14 agosto alle ore 20.30 contro la Juventus. L’Atalanta farà il suo esordio in campionato sabato 21 agosto, alle ore 20.45, all’ “Olimpico Grande Torino” contro i granata. Per il West Ham, invece, sarà l’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato, previsto domenica 15 agosto alle ore 15 contro il Newcastle in trasferta.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ATALANTA-PORDENONE

Dove vedere West Ham-Atalanta, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match West Ham-Atalanta, calcio d’inizio fissato per le ore 16, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Inoltre il match sarà visibile in streaming sul canale You Tube dell’Atalanta ma in differita.