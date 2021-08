Cagliari, in arrivo Gianluca Scamacca dal Sassuolo

Dopo l’addio di Giovanni Simeone, il Cagliari si è mosso per sostituirlo con un altro attaccante.

La dirigenza rossoblù ha quasi chiuso con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, arriverà in prestito oneroso a circa 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a cifre molto alte, ben 25 milioni di euro.

Sembrava una trattativa difficile a causa delle richieste del Sassuolo e anche vista la concorrenza di diversi top club come Inter e Juventus, ma alla fine sembrano proprio i rossoblù avere la meglio su tutte le altre.

I rossoblù hanno quindi scelto il proprio attaccante nonostante i tentativi per il classe 2001 dell’Inter Martin Satriano e per il classe 2002 del PSG, Arnauld Kalimuendo; il giovane talento di origini congolesi avrebbe intenzione di tornare al Lens, ma la distanza tra i club francesi è maggiore rispetto a quella con i rossoblù, che però non mollano il giocatore, che potrebbe anche cambiare idea; per quanto riguarda l’attaccante uruguagio invece l’Inter avrebbe aperto al prestito secco o alla cessione a titolo definitivo solamente per arrivare a Nahitan Nandez, giocatore che da tempo i nerazzurri seguono e pensano a come acquistarlo a cifre ribassate e convenienti.

Niente di concreto invece per le altre due piste: M’Bala Nzola vicino al Genoa e Gianluca Lapadula che per ora non ha ricevuto offerte ma solo dimostrazioni di interesse da parte di Sampdoria, Hellas Verona e Udinese.