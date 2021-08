Calcio femminile: il programma della coppa Italia 2021/22

Laura Giuliani, portiere del Milan e della nazionale azzurra

Il calcio femminile ha delineato il quadro della coppa Italia targata 2021/22, torneo di grande importanza e che nell’ultima stagione ha visto trionfare la Roma contro il Milan, al termine di un match tiratissimo fino ai calci di rigore.

Il nuovo torneo all’insegna della coppa tricolore, prenderà il via a settembre con le sfide Asd Palermo-Sassari Torres e Pro Sesto-Cortefranca che apriranno i giochi con il turno preliminare.

Le squadre vincenti nelle due sfide saranno ammesse alla fase a gironi, che avrà inizio il 17 ottobre con 24 squadre partecipanti, 12 di serie A e 12 di serie B.

Nel turno preliminare, a giocare in casa in partita secca saranno Palermo e Pro Sesto, che avranno questo fattore in più per poter accedere alla fase a gironi.

Le migliori classificate nei gironi, saranno poi le 8 squadre che andranno a comporre i quarti di finale della coppa Italia, ed avranno la formula dell’andata e del ritorno come le semifinali.

Questo di seguito è il programma completo della coppa Italia femminile stagione 2021/2022:

Turno preliminare : 5 settembre 2021

1° Turno Fase a Gironi: 17 ottobre 2021

2° Turno Fase a Gironi: 20 novembre 2021

3° Turno Fase a Gironi: 19 dicembre 2021

Quarti di finale: andata 29/30 gennaio 2022-ritorno 12/13 febbraio 2022

Semifinali: andata 12/13 marzo 2022-ritorno 30 aprile/1° maggio

Finalissima (data ancora da stabilire)