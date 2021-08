A Torino si lavora per rinforzare ogni reparto, da sempre si tende a rendere il reparto difensivo blindato. Novità per il calciomercato Juventus, la strategia per la difesa è stata messa a punto.

Calciomercato Juventus, la strategia per la difesa

La Juventus non ha intenzione di aggiungere altri tasselli al proprio reparto difensivo. Lo indica l’ultimo articolo pubblicato al riguardo da TMW. Secondo questa fonte giornalistica, nonostante l’imminente partenza di Merih Demiral verso l’Atalanta, a Torino non arriveranno novità per la difesa. Nel caso di partenza di Demiral, a quel punto la Juve penserà ad un suo sostituto nelle tre settimane che restano prima della chiusura del mercato estivo.

La dirigenza sportiva della Vecchia Signora, in seguito al rinnovo di Giorgio Chiellini, unitamente alla presenza del resto dei titolari già dallo scorso anno in questa zona del campo, rendano superfluo dover fare nuovi acquisti per il centro della difesa. De Ligt e Bonucci con il jolly Chiellini, Rugani e Dragusin come riserve di partenza. Cinque centrali più la possibilità di adattare in emergenza anche i due terzini brasiliani Danilo e Alex Sandro. Altri due possibili partenze sono Rugani e/o Dragusin, nel caso, la dirigenze prenderà provvedimenti, al momento il reparto resta così organizzato.