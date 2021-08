La Roma con una folta rosa, tenta, da mesi si sfoltirla un po’ e puntare su nuovi profili, che aiuteranno lo Special One. Per il calciomercato Roma, nuovi rinforzi per Mourinho tra attacco e centrocampo.

Calciomercato Roma, nuovi rinforzi per Mourinho: Cunha e Zagaria

Negli ultimi giorni si parla solo di Tammy Abraham verso la Roma. L’attaccante del Chelsea, in uscia dalla rosa dei Blues, è sempre più vicino alla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, Tiago Pinto sarebbe voltato a Londra per concludere la trattativa e portare l’inglese in capitale. Intanto ci sarebbe in atto una nuova missione per la dirigenza giallorossa. L’attaccante brasiliano Matheus Cunha, fresco di medaglia d’oro olimpica a Tokyo, classe ‘99, è in cima alla lista degli obiettivi. L’attaccante brasiliano gioca in Germania, nell’Hertha Berlino. Ma non è l’unica idea, in caso saltasse Abraham.

La lista per rinforzare l’attacco è folta, diverse alternative, tutti profili importanti. Tra questi risulta esserci anche l’austriaco Sasa Kalajdzic, che ricordiamo in gol contro l’Italia all’Europeo. Lo Stoccarda chiede 30 milioni, che a certe condizioni possono essere una cifra accettabile per la Roma. Intanto, ieri, a Tiago Pinto gli è stato offerto da un intermediario il cartellino di Alexandre Lacazette, attaccante francese di 30 anni in scadenza di contratto.

Occhio anche per il centrocampo, fari puntati su Denis Zakaria, svizzero del Borussia Moengladbach.

Tutto dipende anche dalle uscite, gli esuberi potrebbero portare cash necessario per le suddette operazioni. Vicino all’addio ci sono Robin Olsen, Steven Nzozi e Amadou Diawara.