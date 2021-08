Cittadella-Vicenza: l’appuntamento è per il 21 agosto alle ore 20:30. Nella serata di sabato gli uomini allenati da mister Edoardo Gorini affronteranno allo stadio “Piercesare Tombolato” i vicentini guidati dal tecnico Mimmo Di Carlo. La partita, vero e proprio derby veneto, si annuncia scoppiettante con entrambe le squadre che cercheranno di imporre le loro ragioni. Il Cittadella, nell’ultima sessione estiva del calciomercato, ha puntellato la propria rosa acquistando, tra gli altri, dalla Viterbese la punta spagnola Mamadou Tounkara. Il Vicenza, dal canto suo, si è assicurata le prestazioni dell’ex estremo difensore di Catania, Siena e Reggina Alessandro Confente. Per lui, che si è liberato dal Chievo Verona, contratto di due anni che lo lega alla società biancorossa fino al 30 giugno 2023. Infine, secondo gli ultimi rumors di mercato, si sarebbero intensificati i contatti con la Juve per Filippo Ranocchia.

Cittadella-Vicenza: dove vedere la partita? Sky, Dazn, Helbiz?

Lo scontro tra Cittadella e Vicenza sarà trasmesso sia dal satellite di Sky che via streaming, da Dazn e Heibiz.

Diretta satellitare

La partita verrà trasmessa da Sky Sport, canale 252.

Diretta in streaming, via web

I telespettatori potranno seguire la partite in streaming via web su:

-Dazn

-Helbiz

-Now Tv (servizio streaming on demand di Sky)