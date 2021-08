Coppa Italia, il Perugia batte il Sudtirol 1-0 e passa ai trentaduesimi

Il Perugia, al Renato Curi, batte il Sudtirol 1-0 (gol di Carretta) e stacca il biglietto per i Trentaduesimi di Coppa Italia 2021-2022. I grifoni affronteranno il Genoa a Marassi, venerdì 13 agosto alle ore 18 (diretta su Italia 1). Nella prima frazione di gioco, al 33′ occasione per la squadra di mister Alvini: tiro di Murano con pronta risposta di Poluzzi che manda la palla in calcio d’angolo. E al 36′ arriva la risposta del Sudtirol con Beccaro. Quasi al tramonto del primo tempo, ci riprova ancora Murano per il Perugia: fuori di poco. Al rientro dagli spogliatoi, al 2′, il arriva il gol partita del Perugia con Carretta di testa. La squadra di casa continua a spingere e al 12′ Murano spedisce fuori di poco la sfera. Al 16′ gli ospiti vanno vicinissimi al pari: Odogwu, innescato da Voltan, scuote il palo alla destra di Chichizola. A metà del primo e del secondo tempo l’arbitro concede un pausa per intrecciarsi ai giocatori, il termometro segna 32 gradi.

Perugia-Südtirol: il tabellino

PERUGIA: Chichizola, Angella (26′ st Curado), Carretta (33′ st Bianchimano), Burrai, Murano (26′ st Melchiorri), Dell’Orco, Vanbaleghem, Falzerano (33′ st Righetti), Kouan (26′ st Gyabuaa), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Sounas, Sounas, Manneh, Angori, Corradini. All. Alvini

SUDTIROL: Poluzzi, Fabri, Curto, Malomo, Odogwu (26′ st Candellone), Fink (26′ st Moscati), Karic (26′ st Casiraghi), Rover (11′ st Voltan), Tait, De Col, Beccaro (39′ st Gatto). A disp.: Theiner (GK), Meli, Vinetot, Zaro. All. Javorcic

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola

GUARDALINEE: Domenico Fontemurato di Roma 2 – Giuseppe Di Giacinto di Teramo

IV° ufficiale: Federico Fontani di Siena

RETI: 2′ st Carretta

NOTE: Giornata calda. Presenti 1100 spettatori. Ammoniti: Tait (S), Fink(S); Angella (P). Angoli: 10-0 per il Perugia. Recupero: 3′ pt, 4′ st