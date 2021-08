Coppa Italia, la Ternana batte l’Avellino ai calci di rigore: affronterà il Bologna

Allo stadio Liberati Ternana e Avellino si affrontano per il turno preliminare di Coppa Italia 2021-2022. La prima occasione gol del match è della Ternana al 22′: Ghiringhelli per Peralta, che effettua un tiro sottomisura ribattuto sulla linea di porta da Silvestri. Ma, dopo solo tre minuti, a trovare la rete del vantaggio è l’Avellino, con D’Angelo che, su assist di Bernardotto al limite. Gli ospiti si ripropongono in attacco al 33′ con un tiro di Aloi che finisce fuori di poco. Al tramonto della prima frazione di gioco, ci provano le Fere con Falletti il cui tiro non inquadra la porta difesa da Forte. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di casa prova subito ad agguantare il pareggio con Falletti al 9′, il tiro è respinto da Forte. I rossoverdi continuano a spingere e al 18′ proprio Falletti trova l’1-1. Nei minuti di recupero del secondo tempo la Ternana resta in dieci: Kontek espulso (rosso diretto) per fallo da ultimo uomo su Plescia al limite dell’area. La squadra di mister Lucarelli gioca i supplementari con l’uomo in meno. E nei tempi supplementari sono gli irpini a rendersi pericolosi con Plescia e Matera (che scuote il legno della traversa). Ma il risultato resta inchiodato sull’1-1. L’epilogo del match ai rigori è deciso dal palo di Rizzo e dal gol di Furlan. La Ternana passa i preliminari di Coppa Italia e affronterà il Bologna lunedì 16 agosto alle ore 18.

<h2>Terna – Avellino: il Tabellino del match</h2>

Ternana-Avellino 5-3 d.c.r.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (36′ st Sørensen), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi (1′ pts Celli), Proietti (13′ st Paghera); Peralta (36′ st Capone), Falletti (31′ st Mazzocchi), Furlan (Cap.); Vantaggiato (13′ st Pettinari).

A disp.: Casadei, Morlupo, Russo, Onesti. All.: Cristiano Lucarelli

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio (1′ pts Rizzo), Carriero, Aloi, D’Angelo (22′ st Maniero), Mignanelli (13′ st Tito); Mastalli (22′ st De Francesco), Bernardotto (13′ st Plescia).

A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Miceli, Messina, Matera. All.: Piero Braglia

Arbitro: Niccolò Baroni (Firenze)

Assistenti: Claudio Barone (Roma 1), Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1)

IV Ufficiale: Ermanno Feliciani (Teramo)

Marcatori: 25′ pt D’Angelo (A.), 18′ st Falletti (T.)

Calci di rigore: Plescia gol, Paghera parato, Aloi gol, Capone parato, Tito gol, Pettinari gol, De Francesco parato, Mazzocchi gol, Maniero parato, Salzano gol, Rizzo palo, Furlan gol.

Ammoniti: Mignanelli, Aloi, Carriero, Dossena, Silvestri (A.); Lucarelli, Ghiringhelli, Proietti, Paghera (T.)

Espulsi: Kontek (T.)

Recuperi: 2′ pt, 5′ st

Spettatori: 1.498 (incasso euro 14.488,00)