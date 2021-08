Coppa Italia Serie C, dove vedere Palermo-Picerno: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 21 agosto, alle ore 17.30, allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo di Giacomo Filippi ospiterà il Picerno di Antonio Palo, il match è valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Palermo-Picerno in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Le due squadre si apprestano al debutto ufficiale nella stagione 2021-2022 in attesa dell’avvio del campionato, previsto per il weekend del 28-29 agosto. Il Palermo debutterà in campionato domenica 29 agosto alle ore 20.30 contro il Latina al “Barbera”; il Picerno, invece, sarà ospite della Vibonese sempre domenica 29 agosto alle ore 20.30.

Palermo-Picerno sarà diretta dal signor Andrea Ancora di Roma 1, coaudiuvato da Michele Collavo di Treviso e Alessandro Munerati di Rovigo, mentre il quarto uomo sarà il signor Adolfo Baratta di Rossano.

Dove vedere Palermo-Picerno, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Palermo-Picerno, valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.