Coppa Italia Serie C, dove vedere Virtus Francavilla-Taranto: streaming e diretta tv in chiaro?

Domenica 22 agosto, alle ore 21, allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, la Virtus Francavilla di Roberto Taurino ospiterà il Taranto di Giuseppe Laterza, il match è valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Virtus Francavilla-Taranto in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Le due squadre si apprestano al debutto ufficiale nella stagione 2021-2022 in attesa dell’avvio del campionato, previsto per il weekend del 28-29 agosto. La Virtus Francavilla in campionato sarà impegnata in trasferta contro il Catanzaro domenica 29 agosto alle ore 20.30. Il Taranto, invece, debutterà allo “Iacovone” contro la Turris sempre domenica 29 agosto alle ore 20.30.

Virtus Francavilla-Taranto sarà diretta dal signor Simone Galipò di Firenze, coaudiuvato da Marco Toce di Firenze ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco, mentre il quarto uomo sarà il signor Marco Russo di Torre Annunziata.

Dove vedere Virtus Francavilla-Taranto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Virtus Francavilla-Taranto, valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.