Cristiano Ronaldo al Lille per sfidare Messi: la proposta

La scorsa stagione la Ligue 1 è stata tutta un testa a testa tra Lille e Paris Saint-Germain. Adesso che il PSG è al completo, con tante stelle del calcio mondiale, ultimo arrivato Messi, il Lille prova a contrastare i diretti avversari. Il club francese avrebbe contattato CR7 per una stagione di botta e risposta con il PSG. Cristiano Ronaldo al Lille per sfidare Messi, per una sorta di “El Clasico”, ma francese.

Cristiano Ronaldo al Lille per sfidare Messi

Sarebbe il sogno di molti rivedere la super sfida tra Leo e il 7 della Juve, anche di Fonte che non nega di aver provato a convincere l’ex United a venire in Francia. José Fonte, amico di CR7 crede che in Ligue 1 manchi soltanto l’attaccante della Juve, l’idea di marcare Messi è eccitante, la possibilità di farlo con Ronaldo in squadra sarebbe il massimo.

Il portoghese del Lille ci ha provato, ha inviato un messaggio a Ronaldo, lo ha dichiarato a TalkSport: “Gli mando un messaggio per venire a Lille ogni giorno! Ha risposto solo ‘ah ah ah'”. A quanto pare il giocatore non ha intenzione di mollare, ci saranno altri tentativi. Ha, inoltre dichiarato: “Io proverò a portare Cristiano Ronaldo in Ligue 1, in un modo o nell’altro troverò il modo. Gli manca soltanto il titolo di campione di Francia”. Cristiano Ronaldo è alla Juventus con contratto in scadenza nel giugno del 2022, questa stagione dovrebbe continuare ad indossare la maglia bianconera.