Dove vedere amichevole Wisla Cracovia-Napoli, streaming e diretta TV8?

Wisla Cracovia-Napoli, trasferta polacca per gli azzurri. Dopo il grande successo contro il Bayern Monaco con Osimhen in grande spolvero, la squadra di Spalletti affronta ora gli uomini di Adrián Guľa nella quarta amichevole stagionale. Il match Wisla Cracovia-Napoli, valido come test precampionato, si gioca mercoledì 4 agosto alle ore 18 nell’Henryk Reyman Stadium di Cracovia. Gli avversari dei partenopei hanno già iniziato il campionato polacco con quattro punti in due gare. Oltre alla sfida contro i tedeschi, il Napoli ha giocato anche contro i dilettanti del Bassa Anaunia e la Pro Vercelli e ora affronterà il Barcellona il prossimo 8 agosto.



Le probabili formazioni di Wisla Cracovia-Napoli amichevole

WISLA CRACOVIA (4-2-3-1): Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadiok, Hanousek; Zhukov, El Mahdioui; Yeboah, Skvarka, Starzynski; Kliment.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen.



Dove vedere Wisla Cracovia-Napoli, streaming gratis e diretta tv Sky o TV8?

Il match amichevole Wisla Cracovia-Napoli sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Primafila, canale 251 del telecomando Sky, in modalità Pay Per View al prezzo di 9,99 euro. Coloro che acquisteranno la sfida potranno seguirla anche in streaming su Sky Go. Non è prevista la diretta televisiva o streaming in chiaro sul territorio italiano.