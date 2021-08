DOVE VEDERE ARSENAL-CHELSEA – PREMIER LEAGUE –

La seconda giornata di Premier League ci regala subito un big match: Arsenal-Chelsea. Gara che verrà disputata domenica 22 agosto 2021 a partire dalle ore 17.30. La partita all’Emirates Stadium verrà arbitrata da Tierney Paul.

L’Arsenal arriva da un pessimo esordio, il primo match stagionale è stato un KO contro il Brentford. Il primo agosto le due formazioni si sono già incontrate per un’amichevole, vinta dai Blues per 2-1. I Gunners hanno da riscattare anche la scorsa stagione, non una delle più brillanti della propria storia calcistica.

Il Chelsea sta scrivendo grandi pagine di storia, dopo la vittoria di Champions League ed Supercoppa Europea, si appresta ad una grande stagione. L’esordio è stato un 3-0 contro il Crystal Place. Atteso in campo Romelu Lukaku, finita la quarantena per l’attaccante belga prelevato dall’Inter per un valore di 115 milioni di euro.

Dove vedere Arsenal-Chelsea, streaming e diretta Tv

Il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea si giocherà domenica 22 agosto alle ore 17.30. Sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, ma anche su PC e notebook collegandosi al sito web. Infine c’è anche un’altra opportunità: il servizio streaming e on demand di Sky NOW.

Arsenal-Chelsea, probabili formazioni

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Lokonga, Xhaka; Pepe, Smith Rowe, Saka; Balogun. All. Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku. All. Tuchel