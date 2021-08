DOVE VEDERE I SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE

Le ultime gare di ieri hanno chiuso i Playoff della 67ª edizione della Champions League. Per i sorteggi della fase a gironi è tutto pronto. si terranno oggi, 26 agosto 2021, da Istanbul alle 18. Le italiane che prenderanno parte alla nuova edizione Champions League sono: Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

Per quanto riguarda il format dell’ambita competizione non ci sono grandi cambiamenti: sono 32 le squadre qualificate alla Champions League 2021-22 che verranno suddivise in 4 fasce per i sorteggi e a loro volta distribuite in 8 gironi. Le prime due di ogni girone accederanno agli ottavi di finale mentre le terze classificate approderanno agli ottavi di Europa League.

Dove vedere i sorteggi di Champions League, streaming e diretta Tv

I sorteggi della fase a gironi della Champions League 2021-22 saranno trasmessi in chiaro su canale 20 oltre che su Sky Sport 24, live streaming su skysport.it e sito ufficiale dell’Uefa (Uefa.it).

Champions League 2021/22, le fasce

Fascia 1. Nella prima fascia ci sono: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (campione in carica), Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal. La formazione dei Campioni d’Italia potrebbe finire nel girone squadre non semplici come il Real Madrid, il Manchester United, il Liverpool, il Borussia Dortmund, il Barcellona e il Paris Saint-Germain.

Fascia 2. Nella seconda fascia c’è la Juventus allenata da Max Allegri; nella stessa ritroviamo Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia. Tutto sommato non è una brutta notizia visto non ci sarà modo di finire nel girone con squadre ostiche come Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Psg e Manchester United. L’unico pericolo è poter incontrare il City di Pep Guardiola, ma anche l’Atletico Madrid di Simeone.

Fascia 3 e 4. In questa fascia ritroviamo Gasperini ed i suoi ragazzi che l’anno scorso hanno fatto vedere a tutti di che pasta è fatta la Dea. Nella fascia si ritrovano insieme a Ajax, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo e allo Shakhtar Donetsk. Infine il Milan, che si ritrova nella quarta fascia con Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.