Dove vedere Juventus-Atalanta amichevole, streaming e diretta tv Canale 5?

Il match amichevole Juventus-Atalanta si gioca sabato 14 agosto alle ore 20.30 nell’Allianz Stadium di Torino. Dopo la sonora sconfitta contro il Barcellona, la squadra di Allegri è alla ricerca della migliore condizione per arrivare al 22 agosto, data della prima giornata di campionato contro l’Udinese. Gli orobici sono reduci dalla vittoria 7-1 contro l’Atalanta. Sarà un antipasto della lotta scudetto per la prossima stagione.



Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta amichevole

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini



Dove vedere Juventus-Atalanta amichevole, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match amichevole Juventus-Atalanta sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 252 del telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la sfida anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.