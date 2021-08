Dybala e gli altri “italiani” nella lista dei convocati dell’Argentina

Nella lista dei convocati dell’Argentina ci sono molti “italiani”. In vista dei match di qualificazione ai Mondiali, il ct argentino Scaloni ha convocato ben otto giocatori della seria A. Tra i nomi più importanti spicca quello di Dybala, dopo l’assenza nella Coppa America, il bianconero torna in Nazionale.

La convocazione di Dybala

La voglia di riscatto di Paulo Dybala è immensa. Dopo una stagione non brillante, lo juventino è tornato a regalare una joya ai suoi tifosi. Nella partita di ieri contro l’Udinese è stato lui, Dybala, a segnare il primo gol della Juventus. Un gol che, purtroppo, non ha portato alla vittoria dei bianconeri ma che ha portato la convocazione di Dybala nella Nazionale argentina per le qualificazioni dei Mondiali. L’attaccante della Juventus, infatti, è stato chiamato dal ct Scaloni per i match contro Venezuela, Brasile e Bolivia.

Gli altri convocati dell’Argentina

Non solo Dybala, sono altri sette i calciatori della serie A convocati dall’Argentina. Dall’Inter arriva Lautaro Martinez e dalla Lazio Joaquin Correa; due giocatori dalla Fiorentina: Nicolas Gonzales e Lucas Martinez Quarta. Nella lista ci sono anche Nahuel Molina dell’ Udinese, Nicolas Dominguez del Bologna e Juan Musso dell’Atalanta. Tra i convocati c’è anche il Papu Gomez. Immancabile il fenomeno Messi e suoi compagni del Psg come Di Maria e Paredes.