Juventus, addio a Cristiano Ronaldo: è ufficialmente dello United

E’ ufficiale alla Juventus, addio a Cristiano Ronaldo, il portoghese è tornato al Manchester United, la società con la quale è diventato grande. Un ritorno al passato per CR7, l’attaccante alla fine ha scelto di dire addio ai bianconeri e diventare un Red Devils ancora una volta.

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino nel 2018, accolto con tanto entusiasmo da tutti. In tre anni ha fatto grandi numeri con la maglia numero 7 bianconera. Con la Vecchia Signora ha vinto due scudetti (2018/19; 2019/20). CR7 ha vinto anche due Supercoppa italiana (2018, 2020) e una Coppa Italia (2020/21). Il campionato 2020/21 è stato anche il Capocannoniere della Serie A con 29 gol messi in rete. Durante la sua permanenza in Italia ha vinto anche il premio come Miglior Attaccante (2020/21) e MVP, Migliore in assoluto.

Sono diverse settimane che il suo procuratore, Jorge Mendes, lavora intensamente per trovare una nuova squadra. Dopo tante voci che si sono susseguite negli ultimi mesi, alla fine la scelta è stata fatta: Manchester United.

L’ufficialità arriva dai Red Devils: “Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo previo accordo sui termini personali e superamento delle visite mediche”. Così lo United sul proprio sito ufficiale.