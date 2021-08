Si lavora intensamente al mercato alla Juventus, Locatelli è lontano, nuovo obiettivo bianconero per il reparto centrale-offensivo è già vicino. Il mirino della dirigenza piemontese è puntato su un 21enne francese.

Juventus, Locatelli è lontano: nuovo obiettivo bianconero Aurélien Tchouaméni

La Juventus quest’anno ha puntato su Max Allegri e un nuovo direttore sportivo, Federico Cherubini. I due collaborano affinché l’organico bianconero sia al completo. La Juve ha bisogno di essere puntellata nella zona di centrocampo e attacco. Sono diversi mesi che l’interesse del club si è spostato su Manuel Locatelli, ex Milan, attualmente in forza al Sassuolo. Le ultime settimane, di intensa trattativa, non hanno portato a nessuna conclusione. Locatelli, considerato uno dei centrocampisti del futuro è di difficile conquista, il Sassuolo non ha intenzione di cedere alle richieste della Vecchia Signora.

Mentre si cerca di portare il centrocampista neroverde a Torino, la società si guarda intorno, spunta l’interesse per Aurélien Tchouaméni. Il giocatore francese, ma di origini camerunesi, classe 2000, gioca nel Monaco. Un centrocampista che può essere impiegato anche come mezzala o mediano di contenimento. Il centrocampista francese è arrivato alla squadra monegasca in cambio di 18 milioni di euro la scorsa stagione, essendo una risorsa importante nel club di Ligue 1. Qui ha giocato 46 partite dal suo arrivo a Monaco, segnando 4 gol e distribuendo 4 assist.

Il club francese, allenato da Niko Kovac, non vuole cedere il centrocampista 21enne e chiede alla Juventus 30 milioni di euro per subentrare ai suoi servizi. Gli italiani restano fiduciosi con Locatelli, quindi l’operazione Tchouameni continua in stand-by, almeno per il momento.