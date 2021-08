Manca poco alla chiusura definitiva del mercato estivo 2021, alla Juventus ultime 24 per portare l’attaccante giusto ad Allegri. A Torino pressing finale per Mauro Icardi.

Juventus, ultime 24 ore per portare l’attaccante a Torino: pressing su Icardi

Dopo aver confermato l’addio di Cristiano Ronaldo, partito alla volta del Manchester United, il team di Massimiliano Allegri ha intenzione di rafforzare la loro trama offensiva. Per questo stanno lavorando all’arrivo dell’attaccante argentino dal Paris Saint-Germain: Mauro Icardi.

La falsa partenza dei bianconeri in questo inizio stagione non è un buon segnale. Primo match con pareggio ad Udine, seconda gara una sconfitta all’Allianz. A Torino si pensa a come chiudere alla meglio il mercato, la competizione in Serie A e la Champions, rendono necessario l’arrivo di un attaccante di livello nella rosa. Infatti la Juventus sta lavorando anche all’acquisizione del giocatore del Paris Saint-Germain. E sembra che i transalpini abbiano dato una bella accelerata per chiudere entro domani.

Il vero dilemma è quello della strategia di acquisto. La formula che ha proposto la Vecchia Signora è una cessione con diritto di riscatto da parte dell’attaccante argentino. Certo, il box torinese resta in attesa della risposta dell’ente della capitale di Francia. Al momento i francesi sono in esubero in attacco, a Maurito farebbe piacere giocare in una squadra dove avrebbe maggiore importanza e spazio. L’ex Capitano dell’Inter potrebbe tornare in Italia e indossare la maglia bianconera. Le prossime ore saranno decisive, ma la Juventus non arresta al pressing.