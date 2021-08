Maiorca-Cagliari, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Sabato 7 agosto alle ore 20.30 al “Visit Mallorca Estadi” sarà in programma l’amichevole Maiorca-Cagliari, ultimo test estivo per entrambe le squadre, con gli spagnoli che giocheranno nuovamente in Liga (esordio sabato 14, in casa contro il Betis) dopo la promozione conquistata lo scorso campionato, mentre i sardi esordiranno nel primo turno di Coppa Italia, ospitando il Pisa (sabato 14).

Per la squadra del confermato allenatore Leonardo Semplici, sarà il quinto match dopo quelli vinti contro Real Vicenza (16-1), Vicenza (1-3) e Olbia (3-0) e la sconfitta sul campo dell’Augsburg (1-3) che ha visto purtroppo il brutto infortunio al centrocampista croato Marko Rog che ha subito nuovamente la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e dovrà operarsi.

Stesso ruolino di marcia per la formazione delle Baleari allenata da Luis García Plaza, che hanno vinto contro Cartagena (1-0), Ibiza (2-1) e Brest (2-1), alle quali c’è stata la sconfitta con la parigrado dell’Huesca per 1-0.

Dove vedere Maiorca-Cagliari in tv e streaming

L’amichevole Maiorca-Cagliari al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club. Se ci fossero comunque delle novità, ci saranno aggiornamenti.

