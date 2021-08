Milan, manca un solo tassello per chiudere il mercato in attacco

I profili arrivati a Milanello per rinforzare l’organico a Stefano Pioli sono tanti questa estate. Ma al Milan manca un solo tassello per chiudere il mercato alla grande. Manca solo una settimana per fare spostamenti di giocatori prima che si chiudano i giochi, e c’è un giocatore che risulterebbe perfetto per il gioco del tecnico rossonero. Maldini e gli altri sono già a lavoro per chiudere il mercato estivo con uno degli spostamenti più interessanti di questo calciomercato.

Milan, manca un solo tassello per chiudere il mercato: si chiama Domenico Berardi

Si tratta di Domenico Berardi, attaccante mancino del Sassuolo e della Nazionale italiana. Il club neroverde ha intenzione di fare cassa, quindi sarà solo necessario capire come portarlo in rossonero. Sul 27enne c’è anche l’interesse della Fiorentina, quindi a Milano dovranno fare attenzione, rischiano di perdere questo giocatore che potrebbe rivelarsi fondamentale per la stagione appena iniziata.

Domenico Berardi è un centravanti fantastico, definito uno dei più promettenti negli ultimi anni. Nella scorsa stagione ha giocato complessivamente 30 partite, segnando ben 17 reti. E’ un grande attaccante esterno, mancino, o seconda punta. Possiede ottimo dribbling e grande fiuto per il gol. Al Milan servirebbe un giocatore con queste caratteristiche. Adesso si è presentata l’occasione giusta per portare l’attaccante a Milano. Il Sassuolo ha fissato il prezzo del suo giocatore a 50 milioni di euro. Ma non è detto che non si possa trovare una strategia alternativa, così come la Juventus ha fatto con Manuel Locatelli; potrebbe essere anche messa a punto qualche contropartita.