Milan-Panathinaikos, streaming e diretta tv: dove vedere amichevole

Sabato 14 agosto alle ore 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, si disputerà l’amichevole estiva Milan-Panathinaikos, ultimo test per entrambe le squadre in vista dell’inizio dei rispettivi campionati che vedrà i rossoneri esordire sul campo della Sampdoria e i greci ospitare l’Apollon Smyrnis.

La squadra di Stefano Pioli viene dall’ottimo pareggio conquistato in terra austriaca contro il Real Madrid, con rigore parato dal neo portiere Maignan a Bale durante il primo tempo; anche nelle due precedenti incontri, contro Nizza e Valencia, si erano registrati due pareggio rispettivamente per 1-1 e 0-0, con la rete ai francesi realizzata dall’altro nuovo acquisto Giroud, con un bel colpo di testa.

L’unico precedente risale al 7 agosto 2010 quando in amichevole (a Detroit) il Milan vinse ai calci di rigore (5-3), dopo lo 0-0 al termine dei novanta minuti.

Milan-Panathinaikos, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud.

PANATHINAIKOS (3-4-3): Dioudis; Kotsiras, Juankar, Velez; Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas; Chatzigiovannis, C. Lopez, N’Gbakoto.

Dove vedere Milan-Panathinaikos in tv e streaming

L’amichevole tra Milan-Panathinaikos, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 di Sky, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 di Sky), con telecronaca a cura di Geri De Rosa.

Inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now TV, la web tv di Sky.

Milan-Panathinaikos, amichevole agosto 2010: i calci di rigore