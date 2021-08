Monopoli-Catania: dove vedere la partita? Sabato 28 agosto alle ore 20:30 il Monopoli e il Calcio Catania scenderanno in campo per la prima giornata di campionato di serie C 2021/2022.Il match si disputerà in casa dei pugliesi, allo stadio “Simone Veneziani”. La formazione biancoverde, che ha appena eliminato il Potenza ai rigori nel primo turno di Coppa Italia, esce rafforzato dall’ultima sessione di calciomercato. E’ stato ingaggiato, infatti, l’attaccante Manuel Nocciolini, a caccia di gol. Il bomber arriva in prestito dal Parma per un anno con opzione per il secondo. La squadra dell’Elefante è in cerca della seconda vittoria stagionale, dopo aver eliminato la Vibonese al primo turno di Coppa Italia. Gli etnei hanno confermato mister Francesco Baldini in panchina. Per quanto riguarda i nuovi innesti, la dirigenza siciliana ha rivoluzionato la rosa, ingaggiando 12 nuovi giocatori. Tra i tanti, approda in Sicilia e in prestito dal Carpi, il difensore centrale Luca Ercolani. Tra gli ex di turno, spicca il nome di Giovanni Pinto, che ad oggi veste la casacca rossazzurra, ma che con i “gabbiani” ha giocato dal 2013 al 2017 totalizzando 66 presenze e 5 reti.

Monopoli-Catania: dove seguire il match

I tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports Italia, dal sito web o dall’applicazione disponibile per gli smartphone e tablet. Infatti quest’anno la rete fondata da Andrea Radrizzani, ha acquistato i diritti delle partite della terza serie calcistica, comprese le gare di Coppa Italia.