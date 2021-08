Napoli-Ascoli: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (Aquila) si disputerà l’amichevole estiva Napoli-Ascoli con le due squadre che si stanno preparando per l’inizio della stagione che vedrà gli azzurri del neo tecnico Luciano Spalletti esordire lunedì 22 agosto contro il Venezia, mentre i bianconeri del confermato allenatore Andrea Sottil, lo stesso giorno contro il Cosenza, per il campionato cadetto.

I partenopei fino a questo momento hanno ottenuto tre successi in altrettante gare disputate, avendo meglio su Pro Vercelli (1-0), Bayern Monaco (3-0) e Wisla Cracovia (2-1). I bianconeri invece, hanno giocato al momento una sola amichevole, nella quale lo scorso 31 luglio hanno battuto 2-0 la Viterbese Castrense (Serie C). Sono 36 i precedenti con gli azzurri in vantaggio nettamente per 17-5 e 14 pareggi; l’ultima sfida risale il 23 agosto 2006 quando nel secondo turno di Coppa Italia, il Napoli ebbe la meglio per 1-0, grazie ad una rete di del brasiliano Pià all’inizio del primo tempo supplementare.

Napoli-Ascoli, probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3.1): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.

Dove vedere Napoli-Ascoli in tv e streaming

L’amichevole Napoli-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sull’emittente televisiva campana a diffusione regionale “Canale 8“(numero 13 del digitale terrestre e 5013 con Sky digital key) e in streaming gratuito sul sito canaleotto.it.

Napoli-Ascoli, 1-0 Coppa Italia 2006-07: gli highlights