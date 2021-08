Nazionale, i convocati di Mancini: tre grandi novità

La Nazionale di Roberto Mancini torna a riunirsi dopo la finale di Wembley e la gran vittoria degli Euro2020. Tutto pronto per le gare per la Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022, ecco per la Nazionale i convocati di Mancini. Tra le scelte diverse novità inserite. Ritorno di Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio.

Nazionale, i convocati di Mancini

Gli Azzurri dovranno giocare ben tre gare, Mancini ha fatto le sue scelte. Le qualificazioni ai Mondiali 2022, prevedono gare contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Il ct ha convocato 34 giocatori. Dopo un lungo e doloroso stop, torna in gruppo Nicolò Zaniolo, esordio, si registra la prima volta in azzurro, Gianluca Scamacca.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (PSG); Pierluigi Gollini (Tottenham); Alex Meret (Napoli); Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio); Alessandro Bastoni (Inter); Cristiano Biraghi (Fiorentina): Leonardo Bonucci (Juventus); Giorgio Chiellini (Juventus); Giovanni Di Lorenzo (Napoli); Emerson Palmieri (Lione); Alessandro Florenzi (Milan); Manuel Lazzari (Lazio); Gianluca Mancini (Roma); Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter); Marco Verratti (PSG); Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).