Olimpiadi pallavolo maschile, l’Italia chiude al 2° posto e ora attende il sorteggio per i quarti

Olimpiadi pallavolo maschile, l’Italia di Chicco Blengini ha chiuso il percorso nel girone ottenendo una convincente vittoria per 3-0 contro il Venezuela. Anzani, Zaytsev e Giannelli sono stati tenuti a riposo, gli azzurri arrivavano a questo incontro con la qualificazione ai quarti già in tasca e hanno rispettato il pronostico della vigilia evidenziando la propria superiorità rispetto ai sudamericani. Essendo passata come seconda alle spalle della Polonia dovrà ora attendere il sorteggio per scoprire chi tra la seconda e la terza dell’altro girone si dovrà affrontare.

Un grande percorso quello dell’Italia nella Pool che ha visto perdere i nostri solamente contro la Polonia che ai quarti di finale affrinterà la Francia. Un’Italia che quindi risponde presente, ora cominceranno le sfide da dentro e fuori ma l’attitudine della nostra Nazionale maschile a giocare a questi livelli potrebbe risultare essere arma davvero importante.

Siamo i vice campioni olimpici in carica , ora il livello di difficoltà inevitabilmente salirà , ma gli azzurri sembrano pronti a giocarsi le proprie carte .

IL TABELLINO

TALIA-VENEZUELA: 3-0 (25-22, 25-15, 25-17)

ITALIA: Sbertoli 1, Vettori 7, Juantorena 17, Michieletto 5, Galassi 5, Piano 11, Colaci (L). Kovar, Lavia 10. Ne: Zaytsev, Anzani, Giannelli, All: Blengini

VENEZUELA: Chema, Emerson 5, Valencia 6, Verdi 3, Fayola 5, Willner 8, Mata (L). Armando, Oramas 1, Maita 5, Fernando. Ne: Canelo, All: Sarti

Arbitri: Casamiquela (ARG), Myoi (JPN)

Durata set: 30’, 25’, 25’