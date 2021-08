Palermo-Salernitana, streaming gratis e diretta tv in chiaro: dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 Palermo-Salernitana disputeranno un’amichevole al “Centro Sportivo Polivalente” di San Gregorio Magno, località in provincia di Salerno, dove i rosanero di mister Giacomo Filippi hanno svolto il ritiro estivo e che lasceranno definitivamente alla fine dei novanta minuti, per fare ritorno nel capoluogo siciliano. In realtà il match inizialmente doveva giocarsi allo stadio Arechi di Salerno ma si sono registrati alcuni problemi strutturali che hanno fatto spostare la gara.

I granata del tecnico Fabrizio Castori invece sabato sono ritornati a casa dopo il ritiro di Cascia dove hanno giocato quattro amichevoli, delle quali tre vinte, contro Foligno, Sambenedettese e Fermana, mentre una è stata persa contro il Gubbio.

Sono 38 i precedenti ufficiali tra siciliani e campani con quest’ultimi in vantaggio di misura per 12-11 e 15 pareggi; l’ultima sfida risale al 18 gennaio 2019 quando nel campionato cadetto la Salernitana si impose in rimonta per 2-1 al “Renzo Barbera” con rete decisiva al 90′ realizzata da Casasola.

Palermo-Salernitana, probabili formazioni

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, Odjer, Luperini, Valente; Floriano, Kanoute, Fella.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kalombo, Di Tacchio, Capezzi, Coulibaly, Ruggeri; Giannetti, Djuric.

Dove vedere Palermo-Salernitana in tv e streaming

Il match tra rosanero e granata non sarà trasmesso in tv, ma ci sarà la diretta attraverso lo streaming (gratuito) sulla pagina Facebook del Palermo e sul canale YouTube sempre dei rosanero.

Ultima sfida, Palermo-Salernitana 1-2: gli highlights, stagione 2018-19