Perugia, Alvini: “A Marassi faremo la nostra partita”

Nella conferenza stampa post partita di Perugia-Südtirol Massimiliano Alvini ha dichiarato di essere “nel complesso abbastanza soddisfatto” per come ha giocato il Perugia. “Di positivo c’è il passaggio del turno – ha ribadito il tecnico bincorosso -. Mi è piaciuta la gestione della palla. Il gol è arrivato su un’azione perfetta. Ringrazio i tifosi, il merito della vittoria di oggi va anche a loro”. “Siamo andati spesso sull’esterno, meno in verticale”, ha osservato in riferimento alle dinamiche di gioco; “questo lo miglioreremo con il lavoro, come la rifinitura dei cross e dei calci d’angolo”.

Il Perugia affronterà – nel primo turno di Coppa Italia – il Genoa (venerdì 13 agosto alle 18): “andare a Marassi è motivo di soddisfazione e orgoglio, è una partita importante – ha ammesso Alvini -. Ci presenteremo facendo la nostra partita”.

Il tecnico dei Grifoni ha poi analizzato la situazione della squadra: “il Perugia è una squadra in costruzione, che sta lavorando forte. Puntiamo ad avere un calcio propositivo e aggressivo. Il campionato di Serie B è tremendo, il nostro obiettivo è la salvezza. Raggiungeremo i nostri obiettivi con il gioco e le idee”. “Mi piace vedere entusiasmo – ha concluso l’allenatore biancorosso -, il clima nella squadra e nello staff è positivo”.

Nel corso della conferenza stampa post gara anche l’autore del gol della vittoria, Mirko Carretta (classe 1990), ha risposto ad alcune domande. “Segnare il mio primo gol sotto la curva nord è stata un’emozione grande. Abbiamo avuto il predominio del campo, abbiamo fatto noi la partita”, ha dichiarato il grifone, “con Murano e Falzerano mi trovo molto bene”. In riferimento al campionato – che inizierà tra due settimane – Carretta ha confermato: “l’obiettivo è la salvezza, ma grazie ai principi di gioco dell’allenatore ci divertiremo”.