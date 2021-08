Perugia Femminile, due riconferme in rosa: Ilenia Serluca e Lucrezia Di Fiore

L’AC Perugia Calcio Femminile ha comunicato due riconferme in rosa. Ilenia Serluca, difensore classe 1999, è stata riconfermata all’interno della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 2021-2022. Farà parte della rosa della prima squadra anche l’esterno d’attacco, Lucrezia Di Fiore, dotata di grande scatto e velocità unite ad uno spiccato senso di altruismo per le compagne di squadre, approdata a Perugia nel 2019

“Da questa stagione mi aspetto di togliermi soddisfazioni sia a livello personale sia a livello di squadra – ha commentato il rinnovo Lucrezia -. Spero soprattutto di divertimi dopo queste due ultime stagioni che sono state un po’ difficili. Credo che nella stagione precedente sia mancata l’esperienza come prima cosa; eravamo una delle squadre più giovani del campionato, se non la più giovane. Per questo, data la giovane età, abbiamo accusato un po’ di divario tecnico e anche un po’ di furbizia in alcune circostanze. La stagione scorsa mi ha fatto crescere sicuramente e fare esperienza, confrontandomi con giocatrici di grande livello. Ho anche giocato alcune partite in un ruolo diciamo non mio: è tutta esperienza che entra“.

“Affronterò questa stagione cercando di dare il massimo – ha dichiarato Ilenia, 25 presenze nella passata stagione – per cercare un riscatto dalle due passate stagioni visto che dal punto di vista dei risultati non abbiamo avuto molte soddisfazioni. Per quest’anno credo che uno dei fattori su cui puntare sia la grinta e l’unione del gruppo, che a mio avviso sono sempre i punti chiave per cercare di ottenere dei buoni risultati”.