Primera División argentina: comandano Talleres e Lanús

Nel nono turno della Primera División argentina il lanciato Talleres de Córdoba si aggiudica in casa per 2-0 l’atteso scontro al vertice con l’Estudiantes de La Plata: il quinto successo consecutivo, sancito da una sfortunata autorete di Mariano Andujar (28’) e dal gol dell’ex Carlos Auzqui, consente all’Albiazul diretta dall’uruguaiano Alexander Medina di confermarsi in vetta alla classifica in compagnia del Lanús andato ad imporsi in trasferta per 3-2 sull’Aldosivi.

Resta a contatto l’Independiente: i “diavoli rossi” di Avellaneda, in virtù della netta vittoria interna per 3-0 ottenuta sul Colón, si ritrovano, a quota 18, da soli all’inseguimento del tandem di testa. Un gradino più sotto, staccato di una lunghezza, troviamo il River Plate risalito di due posizioni in graduatoria grazie all’affermazione esterna per 2-1 conseguita in rimonta sul Sarmiento de Junin.

Il ko nel big match di giornata costa particolarmente caro all’Estudiantes de La Plata: l’ex capolista, ferma a 16 punti, scivola al quinto posto in compagnia del Racing Club de Avellaneda protagonista alla “Bombonera” di Buenos Aires di un pareggio a reti bianche contro il Boca Juniors. Nei bassifondi della graduatoria si registrano il convincente successo casalingo del Vélez Sarsfield sul Godoy Cruz per 3-0 e le roboanti vittorie esterne per 4-2 di Rosario Central e Platense rispettivamente a spese di Central Córdoba (SdE) e Banfield.

Primera División argentina: i risultati della nona giornata

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Huracán 0-0

Banfield vs Platense 2-4

Independiente vs Colón 3-0

Arsenal de Sarandí vs Defensa y Justicia 0-0

Central Córdoba (SdE) vs Rosario Central 2-4

Aldosivi vs Lanús 2-3

Vélez Sarsfield vs Godoy Cruz 3-0

Boca Juniors vs Racing Club de Avellaneda 0-0

Unión de Santa Fe vs Argentinos Juniors 1-0

Newell’s Old Boys vs Atlético Tucumán 1-2

San Lorenzo de Almagro vs Patronato 3-0

Sarmiento de Junín vs River Plate 1-2

Talleres de Córdoba vs Estudiantes de La Plata 2-0

Primera División argentina: la classifica dopo la nona giornata

01. Talleres de Córdoba 19

02. Lanús 19

03. Independiente 18

04. River Plate 17

05. Racing Club de Avellaneda 16

06. Estudiantes de La Plata 16

07. Atlético Tucumán 14

08. Colón 14

09. Aldosivi 13

10. Defensa y Justicia 12

11. Argentinos Juniors 12

12. Unión de Santa Fe 12

13. Patronato 12

14. Boca Juniors 11

15. Newell’s Old Boys 11

16. San Lorenzo de Almagro 11

17. Vélez Sarsfield 10

18. Rosario Central 10

19. Gimnasia y Esgrima La Plata 10

20. Sarmiento de Junín 10

21. Godoy Cruz 10

22. Huracán 9

23. Platense 9

24. Banfield 8

25. Central Córdoba (SdE) 7

26. Arsenal de Sarandí 6