Roma-Fiorentina, probabili formazioni: Mou con una sola punta in attacco

ROMA-FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

Una sfida interessante quella all’Olimpico di Roma per la prima di campionato: la formazione di José Mourinho ospiterà la Fiorentina. Il ritorno in Serie A dello Special One ha fatto tanto clamore, così come i cambi di panchina della Viola prima dell’arrivo definitivo di italiano. Il match avrà fischio d’inizio alle ore 20,45, con arbitro L. Pairetto.

La Roma ha già iniziato gare ufficiali, iniziando con le qualificazioni della Conference League. Esordio con vittoria per i giallorossi. Mou spera di ripetersi nella prima di Serie A, schierando un 4-2-3-1. Il nuovo acquisto Abraham potrà andare in panchina. Indisponibili Spinazzola, Villar e Smalling al momento. L’estremo difensore è il neo acquisto Rui Patricio; difesa con Karsdrop e Vina esterni, mentre al centro vedremo Mancini e Ibanez. A centrocampo Diawara accanto a uno tra Cristante e Veretout. Shomurodov unica punta in attacco, supportato dietro da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

La Fiorentina riparte con Italiano sulla panchina. Il neo tecnico metterà in campo i suoi con un 4-3-3. Certezza assoluta è Vlahovic al centro dell’attacco, molto probabilmente appoggiato da Gonzalez e Callejon. Tra gli indisponibili soltanto Amrabat. Per Italiano, che ha qualche dubbio, probabile che sia più Igor che Martinez Quarta per il posto in difesa lasciato libero da Pezzella, così come in attacco Callejon è favorito su Sottil.

Roma-Fiorentina, probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.