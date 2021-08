A Roma sfuma Xhaka, nuovo obiettivo per Tiago Pinto e Mou già pronto. Non si perdono d’animo in capitale, il centrocampista che può fare anche da trequartista e terzino, è pronto per essere arruolato: Thomas Delaney.

Roma, sfuma Xhaka: nuovo obiettivo: Thomas Delaney

Circa due mesi che a Roma sembrava scontato l’arrivo di Granit Xhaka. In questi giorni, è tutto sfumato con le parole di Mikel Arteta. Il tecnico dei Gunners, con le sue dichiarazioni, ha definitivamente legato all’Arsenal lo svizzero in vista della prossima stagione. L’allenatore portoghese, José Mourinho, ha segnato in rosso un nuovo nome. Il suo obiettivo non è altro che sostenere le sorti della Roma e un nuovo obiettivo da raggiungere è già in corsa.

Sulla lista di Tiago Pinto c’era anche Thomas Delaney, centrocampista danese, classe 1991. Adesso è diventato una priorità da raggiungere. A dare la notizia è la Bild, il quotidiano tedesco riporta la notizia che il giocatore del Borussia Dortumund è vicino all’addio e la società dei Friedkin ne potrebbe approfittare. Delaney, che ha messo in mostra una buona prestazione durante lo scorso Europeo con la sua nazionale, ha le porte aperte al Borussia Dortmund che, a sua volta, sul tavolo, pretende 10 milioni di euro. Operazione di mercato non difficile, potrebbe essere messa a segno già a breve da Tiago Pinto. Il giocatore piace molto a Mourinho e il prezzo non è impossibile. La “macchina giallorossa” si è messa in moto, le prossime giornate potrebbero essere decisive.