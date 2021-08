Roma-Trabzonspor, dove e quando la sfida della Conference League

Era molto atteso il calendario della Conference League da parte della Uefa. La competizione che prenderà tra pochi giorni il via e la squadra italiana che farà parte della prima edizione del torneo sarà la Roma di José Mourinho. Roma-Trabzonspor, dove e quando si giocherà l’attesa sfida.

Roma-Trabzonspor, dove e quando la sfida di Conference League

Mentre la formazione giallorossa continua la sua preparazione con a capo lo Special One, la Uefa annuncia le date delle gare di Conference League. L’attesa nuova competizione europea, che si unisce alle due già esistenti, Champions League ed Europa League, prende il via tra pochi giorni. Si giocherà alle 19.30 di giovedì 19 agosto a Trebisonda il match di andata dei Playoff di Conference League tra la Roma e il Trabzonspor. Il ritorno è fissato per giovedì 26 agosto alle ore 19 all’Olimpico di Roma. La formazione turca ha sconfitto fuori casa ai calci di rigori per 5-4 i norvegesi del Molde dopo che i 120′ regolamentari si erano chiusi sull’1-1.

In attesa di nuovi risvolti di mercato, con la società dei Friedkin che resta molto attiva e alla ricerca di profili importanti, Mourinho si prepara alla gara contro i turchi con le risorse che ha già in rosa. Non sarà semplice affrontare la formazione di Abdullah Avci ma, l’esperienza di Mou e il buon organico giallorosso, daranno filo da torcere alla squadra turca di Trebisonda.