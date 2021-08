Roma, ultimo assalto al mercato: un ritorno di fiamma

Momenti intensi a Roma, ultimo assalto al mercato con un ritorno di fiamma con un giocatore dell’Arsenal. Si tratta di Lucas Torreira. Tiago Pinto è a lavoro per portare un ultimo rinforzo allo Special One che ieri ha chiuso con una vittoria la prima gara ufficiale stagione. Trazbonspor-Roma 1-2, gara valida per le qualificazioni di Conference League.

Roma, ultimo assalto al mercato: Lucas Torreira

Con l’obiettivo di Xhaka fallito, alla fine ha rinnovato con l’Arsenal, dai Gunners potrebbe arrivare un altro rinforzo a Roma: Lucas Torreira. Classe 1996, l’uruguaiano è un ritorno di fiamma. Già sulle sue tracce non molto tempo fa. Grande personalità, ottimo mediano, che regala molte altre doti in mezzo al campo, anche nella manovra offensiva.

Ex giocatore del campionato italiano, Torreira ha militato nella Sampdoria nelle stagioni tra 2016-2018. Viene poi ceduto alla squadra inglese dove tutt’oggi gioca, ma con poco spazio. Dato anche in prestito all’Atletico Madrid, Lucas non riesce a trovare una giusta dimensione. Il valore del centrocampista si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Per l’Arsenal è un esubero e potrebbe partire anche in prestito, aspetto positivo per i romani. Torreira tornerebbe volentieri in Italia. Il centrocampista sta trattando anche con la Lazio. Giorni decisivi per l’uruguaiano.