Serie A femminile: la prima giornata della nuova stagione 2021/22

Nel campionato di serie A femminile, è stato sorteggiato il calendario della nuova stagione targata 2021/22.

La Juventus campione d’Italia in carica sarà di scena tra le mura amiche contro la neopromossa formazione del Pomigliano, mentre il Milan di mister Ganz ospiterà l’Hellas Verona.

La Roma sarà di scena sul campo dell’Empoli Ladies, mentre il big match di questa prima giornata sarà senza dubbio quello che vedrà opposte le quotate Sassuolo e Fiorentina; infine a chiudere il quadro c’è la sfida tra la Lazio della coach Morace e la new entry Sampdoria.

Il torneo si annuncia come avvincente ed aperto ad ogni pronostico, la Juve ha cambiato guida tecnica dopo la separazione da coach Guarino, che lasciato con un palmares di alto livello.

E’ arrivato l’australiano Montemurro, che dovrà trasmettere le sue idee alle bianconere e puntare a ripetere le ultime stagioni trionfali, magari centrando la coppa europea e anche quella coppa Italia sfumata nell’ultimo torneo.

L’Inter si è affidata a Rita Guarino che come già sottolineato, ha vinto alla grande nella Juve e punta a far grandi cose anche in nerazzurro, Cincotta è passato alla guida della Sampdoria, mentre la sua eredità a Firenze è stata raccolta dalla valida Panico; infine la Roma ha affidato la panchina al tecnico Spugna, ex Empoli Ladies.