Supercoppa Europea, dove vedere Chelsea-Villarreal: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 11 agosto, alle ore 21, al “National Football Stadium” at Windsor Park di Belfast, si disputerà la finale di Supercoppa Europea tra il Chelsea di Thomas Tuchel e il Villareal di Unai Emery. Prima di scoprire dove vedere Chelsea-Villarreal, ecco un focus su questo match.

Questa sarà la 46.a edizione del trofeo e metterà di fronte il Chelsea, vincitore della Champions League nella finale contro il Manchester City, e il Villareal, vincitore dell’Europa League nella finale contro il Manchester United. Nell’albo d’oro di questa competizione il Chelsea ha vinto una sola volta nella storia il trofeo, mentre il Villarreal potrebbe alzare al cielo la prima Supercoppa Europea. Entrambe le squadre nel fine settimana faranno il loro esordio in campionato: il Chelsea ospiterà sabato 14 agosto il Crystal Palace; il Villareal, invece, ospiterà il Granada lunedì 16 agosto. La scorsa edizione della Supercoppa Europea fu vinta dal Bayern Monaco 2-1 contro il Siviglia, match deciso ai tempi supplementari.

Chelsea-Villarreal sarà diretta dal russo Sergei Karasev, coaudiuvato dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, mentre il quarto uomo sarà il bielorusso Alexey Kulbakov. Al VAR ci sarà il tedesco Marco Fritz con assistenti AVAR il polacco Pawel Gil e gli italiani Massimiliano Irrati e Filippo Meli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-VILLAREAL

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner. All. Tuchel.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño. All. Emery.

Il match Chelsea-Villareal, valevole come finale della Supercoppa Europea, sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. Il costo dell’ abbonamento a Prime è di 36 € all’anno e 3,99 € al mese. Sarà possibile vedere il match di Supercoppa anche sulle console come la Playstation o l’Xbox oppure anche su Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.