Telecronisti serie B 2 giornata: il palinsesto completo di Sky e DAZN

Telecronisti serie B, seconda giornata: tutte le voci Sky e Dazn che commenteranno le gare. Venerdì 27 agosto alle ore 18:00 il match tra Pisa e Alessandria darà il via al nuovo turno della serie cadetta. Il secondo anticipo sarà Brescia- Cosenza, il cui calcio d’inizio è fissato per le 20:30. I lombardi cercheranno la seconda vittoria consecutiva, dopo il 2 a 0 rifilato alla Ternana. Queste le altre partite della domenica: Vicenza- Frosinone, Perugia- Ascoli, Cittadella- Crotone, Parma- Benevento, Lecce- Como, Monza- Cremonese, SPAL- Pordenone, Reggina- Ternana. La squadra di Terni cercherà il pronto riscatto dopo la debacle in casa del primo turno. I calabresi, invece, punteranno i 3 punti, dopo lo 0 a 0 in casa contro il Monza.

Telecronisti serie B: il palinsesto di Sky

-Pisa- Alessandria: telecronaca di Paolo Redi

-Brescia- Cosenza: telecronaca di Antonio Nucera

-Vicenza- Frosinone: telecronaca di Dario Massara

-Perugia- Ascoli: telecronaca di Gaia Brunelli

-Cittadella- Crotone: telecronaca di Andrea Solaini

-Parma – Benevento: telecronaca di Daniele Barone con il commento di Luca Marchegiani

-Lecce- Como: telecronaca di Francesco Modugno

-Monza- Cremonese: telecronaca di Andrea Marinozzi

-SPAL- Pordenone: telecronaca di Alessandro Sugoni

-Reggina- Ternana: telecronaca di Davide Polizzi

Il palinsesto di Dazn

-Pisa- Alessandria: telecronaca di Federico Zanon

-Brescia- Cosenza: telecronaca di Riccardo Mancini con il commento di Stefan Schwoch

-Vicenza- Frosinone: telecronaca di Ricky Buscaglia

-Perugia- Ascoli: telecronaca di Dario Mastroianni

-Cittadella- Crotone: telecronaca di Giorgio Basile

-Parma – Benevento: telecronaca di Edoardo Testoni con il commento di Matteo Floccari

-Lecce- Como: telecronaca di Andrea Calogero

-Monza- Cremonese: telecronaca di Alberto Santi

-SPAL- Pordenone: telecronaca di Alessandro Rimi

-Reggina- Ternana: telecronaca di Marco Calabresi

