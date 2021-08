Trazbonspor-Roma, formazioni ufficiali

La Roma di Josè Mourinho è pronta al suo esordio in Conference League ed il suo primo avversario sono i Turchi del Trabzonspor. Con uno stadio quasi alla “normalità” infatti ci saranno 20 mila spettatori al Senol Gunes di Trebisonda. Arbitro di gara, lo sloveno Jug M. Fischio d’inizio alle ore 19.30 di giovedì 19 agosto 2021.

Trabzonspor-Roma, formazioni ufficiali

Si conoscono molto bene le due squadre, i turchi, nella rosa, contano numerosi ex della formazione giallorossa, Gervinho e Bruno Peres e di altri ex ‘italiani’ come Marek e l’ultimo arrivato Cornelius. La formazione dello Special One risentirà dell’assenza di Spinazzola, ma allo stesso tempo ci sarà grande attesa per il ritorno di Zaniolo, prima gara ufficiale dopo 346 giorni per il giovane talento giallorosso. Per Mourinho, oltre agli infortunati Smalling e Spinazzola, out anche Abraham, neo acquisto dei capitolini.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Koybasi; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

A disposizione: Akbulut, Kardesler, Trodsen, Turkmen, Gunduz, Genc, Asan, Sari, Tokoz, Malli, Akpinar, Parmak, Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Jug (SLO)

Guardalinee: Vidali e Vukan (SLO)

Quarto Uomo: Kajtazovic (SLO)

La Roma è la prima squadra italiana a giocare per le qualificazioni alla prima edizione della Conference League, l’ultima competizione della Uefa, dopo le più conosciute Champions League ed Europa League.