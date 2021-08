Twente-Lazio, streaming e diretta tv: dove vedere amichevole

Sabato 7 agosto alle ore 19.30 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, si disputerà l’amichevole Twente-Lazio, ultimo test per le due squadre che si stanno preparando per l’inizio della stagione, che vedrà gli olandesi iniziare il campionato sabato 14 nella trasferta di Sittard contro il Fortuna, mentre i biancocelesti sabato 21 sul campo dell’Empoli.

Gli uomini di Maurizio Sarri nelle ultime due partite estive hanno pagato un pò la dura preparazione del tecnico toscano, pareggiando 1-1 prima contro il Padova (Serie C) e poi contro il Meppen (terza serie tedesca), e dunque ci sarà curiosità per vedere a che punto è arrivata la squadra romana che incontrerà un avversario di buon livello, che nello scorso campionato di Eredivisie, da neopromossa, ha ottenuto un buon decimo posto (41 punti finali), mantenendo la categoria in maniera tranquilla. Martedì scorsa il Twente ha giocato contro un’altra squadra italiana, ovvero il Venezia, perdendo 1-0 con rete decisiva di Forte.

Twente-Lazio, probabili formazioni

TWENTE (4-4-2): De Lange; Hilgers, Dumic, Bruns, Markelo; Staring, Bosch, Dyulgerov, Van Leeuwen; Ugalde, Rots.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro.

Dove vedere Twente-Lazio in tv e streaming

L’amichevole tra Twente-Lazio sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch.251) con telecronaca a cura di Gaia Brunelli; inoltre la gara si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now TV, la web tv di Sky.

L’incontro in terra olandese verrà irradiato anche su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky; la telecronaca sarà a cura come sempre del giornalista di fede biancoceleste Luigi Sinibaldi.

Meppen-Lazio 1-1, gli highlights