Udinese-Juventus, probabili formazioni: Allegri schiera il tridente

UDINESE-JUVENTUS, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno la formazione allenata da Gotti nel match d’esordio della Serie A 2021/22. Alla Dacia Arena di Udine il fischio d’inizio è previsto alle 18.30 del 22 agosto 2021. La gara verrà arbitrata da I. Pezzuto.

L’Udinese ci mostrerà i cambiamenti di formazione in quella che sarà la prima gara di campionato. Gotti ha dato il benvenuto a Silvestri, che in porta sostituirà Musso. Altre due novità in mezzo al campo saranno Udogie e Samardzic, centrocampisti. Gotti dovrebbe schierare i suoi in campo con un classico 3-5-2. Tra i pali Silvestri; difesa con Becao e Samir esterni, al centro Nuythink; centrocampo con Molina e Udogie sulle fasce, centrali vedremo Pereyra, Wallace e Makengo. In attacco si sfrutterà la velocità di Pussetto inseme alla forza di Okaka.

La Juventus ha salutato Andrea Pirlo e ha pensato ad un Allegri-bis. Il ritorno sulla panchina di Max, che ha portato la Juve a grandi successi, fa ben sperare per questa nuova stagione dopo i risultati deludenti di quella passata. Il neo acquisto Locatelli non sarà in campo per tutto il match, ancora non è pronto, giocherà al massimo 15 minuti. Il tecnico bianconero dovrebbe schierare la squadra con un 4-3-3. Szczesny estremo difensore; difesa a 4 con Danilo e Alex Sandro esterni, al centro De Ligt e Bonucci; centrocampo Bentancur, Ramsey che farà da regista e Bernardeschi; attacco con il tridente Ronaldo, Dybala e Chiesa.

Questa sarà la sfida numero 92 tra Udinese-Juventus. Delle 45 giocate ad Udine solo 5 le vittorie dei padroni di casa, 13 pareggi e 27 le vittorie della Juventus.

Udinese-Juventus, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.